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21.02.2021 - 10:16 |

Gülşen'in hastane tarzı şaşırttı

Şarkıcı Gülşen, 2016 yılında nikah masasına oturduğu aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur ile birlikte hastane çıkışında objektiflere yansıdı. Gülşen'in çorap ve terlikli hali dikkatlerden kaçmadı.

Gülşen'in hastane tarzı şaşırttı
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Türk pop müziğinin en çok kzanan isimlerinden olan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la Nişantaşı'ndaki bir hastane çıkışında görüntülendi.

Gülşenin hastane tarzı şaşırttı

Kalın kışlık çorapları ve terlikleriyle geldiği hastahaneden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Genel kontrollerimizi olduk, şimdi eve gidiyoruz. Sürekli işlerimiz oluyor, yurt dışına çıkıyoruz. Müzik çalışmaları için gidip, geliyoruz. Sağlığımız iyi" diye konuştu.

Gülşenin hastane tarzı şaşırttı

STİLİ İLE SIK SIK GÜNDEMDE
Kıyafet tercihleri ile sıkça adından söz ettiren Gülşen, terlikleri ve kürkü ile alışveriş turuna çıkmış, tarzı ile yine dikkat çekmişti.

Siyah maske ve güneş gözlükleri ile tanınmakta zorlanan şarkıcı, kişisel bakım ürünlerinin satıldığı bir mağazadan çıkarken görüntülenmişti.

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Gülşen'in alışveriş stili

Gülşenin hastane tarzı şaşırttı

İSPANYA'DA YENİ HAYAT
Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan ünlü çift, aldıkları villaya bir stüdyo yaptırmış ve İspanya’daki yeni evlerine yerleşmişti.

Güzel şarkıcı, oğlu Azur Benan'ın eğitimi için bu kararı aldığını açıklamıştı.

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    20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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