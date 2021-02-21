Gülşen'in hastane tarzı şaşırttı

Türk pop müziğinin en çok kzanan isimlerinden olan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la Nişantaşı'ndaki bir hastane çıkışında görüntülendi.

Kalın kışlık çorapları ve terlikleriyle geldiği hastahaneden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Genel kontrollerimizi olduk, şimdi eve gidiyoruz. Sürekli işlerimiz oluyor, yurt dışına çıkıyoruz. Müzik çalışmaları için gidip, geliyoruz. Sağlığımız iyi" diye konuştu.





STİLİ İLE SIK SIK GÜNDEMDE

Kıyafet tercihleri ile sıkça adından söz ettiren Gülşen, terlikleri ve kürkü ile alışveriş turuna çıkmış, tarzı ile yine dikkat çekmişti.



Siyah maske ve güneş gözlükleri ile tanınmakta zorlanan şarkıcı, kişisel bakım ürünlerinin satıldığı bir mağazadan çıkarken görüntülenmişti.





İSPANYA'DA YENİ HAYAT

Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan ünlü çift, aldıkları villaya bir stüdyo yaptırmış ve İspanya’daki yeni evlerine yerleşmişti.

Güzel şarkıcı, oğlu Azur Benan'ın eğitimi için bu kararı aldığını açıklamıştı.