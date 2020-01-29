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29.01.2020 - 07:50 |

Gün boyu eğlence

Dilek Birgen, kızı Maya, sevgilisi Doğuş Aydın ve oğlu Baran Aydın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Gün boyu eğlence

Dilek Birgen, kızı Maya, sevgilisi Doğuş Aydın ve oğlu Baran Aydın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Fun Loft oyun merkezinde vakit geçiren grup, tüm gün eğlenceye doydu. Birgen, “Yoğun bir haftanın ardından çok hoş vakit geçirdik. Hazır fırsatımız varken, çocuklarımızla eğlenelim istedik” dedi. Birlikte akşam yemeği yiyen ekip, daha sonra alışveriş yaptı.

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