Gündoğdu’dan ‘Kapalı Gözlerle’

Ceren Gündoğdu’nun söz ve müzikleri kendisine ait yedi şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü ‘Kapalı Gözlerle’, bugünden itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor. Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak çalışmanın prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu ve Arel Koray Nalbant üstlendi, kayıtları ise Babajim İstanbul ve Pür Recording stüdyolarında tamamlandı. Şarkıcı, yalın ve samimi hikayeleri güçlü melodilerle birleştirdiği albümüyle, dinleyenleri kendi iç dünyasına doğru yolculuğa davet ediyor.