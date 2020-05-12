Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet nerede, ne zaman çekildi?

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 Ağustos ayında vizyona giren ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Komedi türündeki film vizyona girdiği tarihten itibaren 5 hafta boyunca vizyonda kaldı. 97.059 seyirci tarafından izlenen film beklentilerin altında kaldı ve gişede 829.843,67 TL hasılat elde etti. Peki Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz’ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir.

Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz’e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen Ferhat, Gürbüz’ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin’e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin’in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

Orhan Erkanl’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor.



GÜRBÜZ: HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ OYUNCULARI



Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet filminin oyuncu kadrosunda Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Arzu Oruç, Ayhan Taş, Bengil İdil Uras, Şafak Sezer, Ömer Kurt yer alıyor.