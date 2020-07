Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gurur Aydoğan'ın babası kimdir, nereli?

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan birlikte denize girdiler. Aydoğan ve Altınbilek Çeşme'de görüntülendiler. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Gurur Aydoğan kimdir? İşte detaylar...

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?



Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.



Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.



YER ALDIĞI DİZİLER



Not Defteri



Sen Benimsin



Kanıt : Ateş Üstünde