MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gurur Aydoğan'ın babası kimdir, nereli?
28.07.2020 - 11:41 |

Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gurur Aydoğan'ın babası kimdir, nereli?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Hilal Altınbilek'le görüntülendi. Gurur Aydoğan'ın yaşamı ise magazin gündeminde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Gurur Aydoğan'ın biyografisi....

Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gurur Aydoğan'ın babası kimdir, nereli?
ABONE OL

Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan birlikte denize girdiler. Aydoğan ve Altınbilek Çeşme'de görüntülendiler. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'ın hayatı ise merak ediliyor. Peki Gurur Aydoğan kimdir? İşte detaylar...

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Not Defteri

Sen Benimsin

Kanıt : Ateş Üstünde

    Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demet Akalın dolandırıldı

    Demet Akalın dolandırıldı

    Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

    Tamer Karadağlı: Erkek parmak arası terlik giymez

    Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup!

    Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup!

    Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

    Kök hücre tedavisine başlamıştı... İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

    Sıradaki Haber