Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı

Instagram hesabının hikaye bölümünden annesi Oya Aydoğan'ın fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, kalp emojisiyle birlikte "Güzelim doğdun gün benim için en özel gün. Her zaman aklımdasın" mesajını yazdı.

Usta oyuncu, 8 Mayıs 2016 tarihinde aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti.