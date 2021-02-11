MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı
11.02.2021 - 09:40 |

Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı

Gurur Aydoğan, Mayıs 2016'da hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan'ın doğum gününü kutladı.

Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı
ABONE OL

Instagram hesabının hikaye bölümünden annesi Oya Aydoğan'ın fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, kalp emojisiyle birlikte "Güzelim doğdun gün benim için en özel gün. Her zaman aklımdasın" mesajını yazdı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Sen gideli tam 4 sene oldu meleğim'

Usta oyuncu, 8 Mayıs 2016 tarihinde aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti.

Gurur Aydoğandan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru

Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru

Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş

Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un rakibi Beşiktaş

NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

Kulüpler Birliği'nin ilk toplantısında VAR konuşuldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet