Gurur günü

Aslıhan Koruyan Sabancı, dünyanın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı’nda, ülkemizi temsil edecek. Ödüllü yazarın, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00-22.00 arasında Pera Palace Otel’de gerçekleştirilecek sohbette konuğu, Demet Sabancı Çetindoğan olacak.