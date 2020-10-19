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19.10.2020 - 07:00 |

Gurur günü

Türkiye’de çok sayıda yenilikçi iş fikrinin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve şirketleştirilmesinde çaba harcayan Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay’ın, bu aralar yüzü bir başka gülüyor.

Gurur günü
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Türkiye’de çok sayıda yenilikçi iş fikrinin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve şirketleştirilmesinde çaba harcayan Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay’ın, bu aralar yüzü bir başka gülüyor. Vatani görevini bitirdikten sonra aile şirketlerinde iş geliştirme yöneticisi olan oğlu Kerim Hitay, önceki gün art arda Türkiye Golf Federasyonu, Federasyon Kupası şampiyonluğuna sahip olan İstanbul Gençler Golf Akademisi’nin başkanlığına seçildi. 24 yaşındaki genç başkan, “PGA Tur’da Türk golfçüleri görmeyi hedefliyoruz” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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