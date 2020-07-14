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14.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN

Güven’e 13.5 yıl hapis istendi

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Güven’e 13.5 yıl hapis istendi
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Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu hakkında ‘hakaret’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘silahla kasten yaralamak’ suçlarından 3 yıl 8 aydan 13.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Güven’in, Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen abajur, silah sayıldı. Bulutsuz hakkında ‘basit yaralama’ suçundan yürütülen soruşturma dosyası ise uzlaşmaya tabi olduğundan dolayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

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