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17.03.2020 - 07:00 |

Güzellik için buluştular

Çiğdem Dönücü, ‘CD Lotion Cilt Bakım Kremi’ ve ‘Cilt Bakım Yağı’nı Tepe Majeur Kuruçeşme’de tanıttı.

Güzellik için buluştular

Çiğdem Dönücü, ‘CD Lotion Cilt Bakım Kremi’ ve ‘Cilt Bakım Yağı’nı Tepe Majeur Kuruçeşme’de tanıttı. Yoğun ilgi gören lansmana; Melda Ulusoy, Deniz Akkaya, Beti Ertovi, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Gülbin Gürel, Sinem Yıldırım, Nalan Aksoy, Burcu Şendir, Nuray Fenercioğlu, Serap Sarı, Petek Ertüre, Burçin Okur ve Raşit Bağzıbağlı katıldı. Markasıyla alakalı Dönücü, “Bu ürünle doğaya dönüş gerçekleşiyor. Aslında bir yumurta yağı... Gerçek formülle oluşmuş ve bunun da patentini almış biri olarak hepinize faydalanması için sunmak istedim” dedi.

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