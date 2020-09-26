MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Güzellik’ izi…
26.09.2020 - 07:00 |

‘Güzellik’ izi…

2017’de lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olan Selena Gomez, ameliyat izini ilk kez gösterdi.

‘Güzellik’ izi…
ABONE OL

2017’de lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olan Selena Gomez, ameliyat izini ilk kez gösterdi. 28 yaşındaki yıldız, Instagram’dan fotoğraf paylaşarak, “Önceleri yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşünmüştüm. Fotoğraflarda görünmesini istemedim, kapatacak şeyler giydim. Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güveniyorum, yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Tüm bedenler güzeldir” diye yazdı. Kare, 11 milyon beğeniyi geçerek,
rekor kırdı.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

‘Yara’ beğenildi

‘Yara’ beğenildi

‘Sürünüyorum’

‘Sürünüyorum’

Çocuk düşünmüyor

Çocuk düşünmüyor

Sıradaki Haber