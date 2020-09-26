‘Güzellik’ izi…

2017’de lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olan Selena Gomez, ameliyat izini ilk kez gösterdi. 28 yaşındaki yıldız, Instagram’dan fotoğraf paylaşarak, “Önceleri yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşünmüştüm. Fotoğraflarda görünmesini istemedim, kapatacak şeyler giydim. Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güveniyorum, yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Tüm bedenler güzeldir” diye yazdı. Kare, 11 milyon beğeniyi geçerek,

rekor kırdı.