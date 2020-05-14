Güzellik saati

Cemiyet hayatının sevilen isimleri, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasıyla, soluğu bu merkezlerde aldı. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, saçını Murat Kayabaşı’ya emanet ettiği bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Yeni normal, hadi hayırlısı” diye yazdı. Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, maskeyle oturduğu kuaför koltuğundan çektiği bir kareyi yayınlarken; İlknur Erdoğan ise sevenlerinin beğenisine sunduğu özçekiminin altına, “Covid-19 maskeli selfie” notunu düştü.