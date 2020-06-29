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29.06.2020 - 07:00 |

Güzellik saati

Senenin büyük bir bölümünü Los Angeles’ta geçiren Begüm Şen, eşi Adnan Şen ve çocuklarıyla geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi.

Güzellik saati
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Senenin büyük bir bölümünü Los Angeles’ta geçiren Begüm Şen, eşi Adnan Şen ve çocuklarıyla geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Saçına uzun süre bakım yaptıramayan Begüm Hanım, aile büyükleriyle hasret giderdikten sonra soluğu kuaförde aldı. Kendisini Erdem Kıramer’in usta ekibinin ellerine bırakan Şen, çektirdiği renkli kareleri, “Her zaman en güvendiğim senelerin ekibi, her şey için teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

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