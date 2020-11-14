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14.11.2020 - 07:00 |

Güzellik sektörüne göz kırptı

Türkiye eski güzellerinden Emel Yıldırım, moda faaliyetlerinden sonra şimdi de güzellik sektörüne adım atıyor.

Güzellik sektörüne göz kırptı
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Türkiye eski güzellerinden Emel Yıldırım, moda faaliyetlerinden sonra şimdi de güzellik sektörüne adım atıyor. Şu sıralar bu alan üzerine eğitim aldığını ifade eden iş insanı, “Kişisel bakım, teknolojik cihazlar ve uzman bir kadroyla yapılanma çalışmasına başladık. Ben de bu süreçte işin teknik ve inceliklerini öğrenmek adına bilgi sahibi oluyorum. Sonrasında açacağım güzellik merkezimle, kadınlara kusursuz ve sağlıklı görünüm için hizmet vermeye başlayacağız” diye konuştu.

 

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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