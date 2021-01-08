Güzellik sırları

Naomi Watts, Vogue dergisine güzellik sırlarını verdi. 52 yaşındaki İngiliz aktris, Güneş’in zararlı ışınlarından olabildiğince kaçındığını, her gün koruyucu krem kullandığını ve yazın deniz kenarına gittiğinde asla güneşlenmediğini söyledi. Watts, “Yaşınızla barışmanız gerekiyor. İyi ve kötü günleriniz elbette olacaktır. Onun dışında geceleri en az sekiz saat uyur ve gün içinde minimum iki litre su içerim” dedi.