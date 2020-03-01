MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Güzellik tavsiyeleri
01.03.2020 - 07:00 |

Güzellik tavsiyeleri

BloomFest’in yaratıcıları Pınar Özdemir Hotiç ile Ceren Ceylan Ertaç, iyi yaşam ve bütünsel sağlıkla ilgili konuları işin uzmanlarıyla konuşmak ve özel deneyimler yaratmak amacıyla düzenlediği ‘Bloomtalks’, ilgi gördü.

Güzellik tavsiyeleri

BloomFest’in yaratıcıları Pınar Özdemir Hotiç ile Ceren Ceylan Ertaç, iyi yaşam ve bütünsel sağlıkla ilgili konuları işin uzmanlarıyla konuşmak ve özel deneyimler yaratmak amacıyla düzenlediği ‘Bloomtalks’, ilgi gördü. Aralarında Ebru Akel, Dicle İpek Öztaşkın ile Hande Urgancıoğlu Kardaş’ın da yer aldığı konuklar; ışıldayan bir güzelliğe sahip olabilmenin adımlarını, bağırsak sağlığının cilt sağlığı üzerine etkilerini ve trendleri, öğrenme fırsatı yakaladı.

 

1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım
Flor ve önemi

Flor ve önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sıradaki Haber