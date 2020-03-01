Güzellik tavsiyeleri

BloomFest’in yaratıcıları Pınar Özdemir Hotiç ile Ceren Ceylan Ertaç, iyi yaşam ve bütünsel sağlıkla ilgili konuları işin uzmanlarıyla konuşmak ve özel deneyimler yaratmak amacıyla düzenlediği ‘Bloomtalks’, ilgi gördü. Aralarında Ebru Akel, Dicle İpek Öztaşkın ile Hande Urgancıoğlu Kardaş’ın da yer aldığı konuklar; ışıldayan bir güzelliğe sahip olabilmenin adımlarını, bağırsak sağlığının cilt sağlığı üzerine etkilerini ve trendleri, öğrenme fırsatı yakaladı.