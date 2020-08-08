Güzide Duran: Bizim ilişkimiz derin ve gerçekçi

Güzide Duran, 2007 yılında Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir’i doğurunca podyumlara veda etmişti. Bir ayağı Amerika Los Angeles’da olan eski manken, şu sıralarda eşi, oğlu, ve kızı ile tekneyle Ege sahillerinde koyları geziyor.

40 yaşındaki eski manken, “Bizim ilişkimiz derin ve gerçekçi. Acı var, tutku var, tartışma var, coşku var, heyecan var. Negatif enerjiyi içimizde tutmuyoruz ki, evliliğimizde sorun yaşamayalım” dedi.