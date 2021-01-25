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25.01.2021 - 14:52 |

Gwyneth Paltrow'dan makyajsız poz

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, sosyal medya hesabından makyajsız halini gözler önüne serdi. Karantina sürecini evde geçiren Paltrow'un gönderisine beğeni yağdı.

Gwyneth Paltrow'dan makyajsız poz
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Tam adı Gwyneth Kate Paltrow olan ünlü oyuncu, Instagram'dan günlük hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Bu kez doğal halini gözleri önüne seren Paltrow, gönderisini sosyal medya hesabından yayınladı.

Amerikalı oyuncunun fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Gwyneth Paltrowdan makyajsız poz

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gwyneth Paltrow, geçtiğimiz yıl eylül ayında 48. yaşını olay bir paylaşımla kutlamıştı. Dünyaya geldiği gibi çırılçıplak poz verdiğine gönderme yapan Paltrow, paylaşımına, "Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler" notunu düşmüştü.

Ünlü oyuncunun, Coldplay'ın solisti Chris Martin'den olan kızı Apple ise, fotoğrafa "Anne" yazarak imalı bir mesaj göndermişti.
 

Zeynep Tokuş ile eşinin yoga videosu gündem olduOyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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