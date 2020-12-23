Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi dönemin dikkat çeken yapımları arasındaydı. Hala güncelliğini koruyan filmin oyuncuları ve konusu da beğeni topluyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, ilk kez kız ve erkek öğrencilerin bir arada olduğu seridir. İşte, filmin ayrıntıları...
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, yeni oyuncu kadrosu ve ilgi gören olay örgüsü ile çok konuşuldu. Kız -erkek karma sınıfın yanı sıra okulun yeni hocası Bilo Ağa ise izleyeni ekrana kitliyor. Diğer yandan da Hürrem adlı hoca da öğrencilerin yanında öğretmenlerinde korkusu oldu.
HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.
OYUNCULARI
1978 yılından yapılan ve 1 Şubat 1979 tarihinde çıkış yapan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Münir Özkul - Kel Mahmut
Zümrüt Cansel - Ayşe
Şevket Altuğ - Kimya hocası
Adile Naşit - Hafize Ana
Perran Kutman - Hürrem
Şener Şen - Badi Ekrem
İlyas Salman - Bilo Ağa
Muharrem Gürses - Müdür
Bülent Haksever - Kıllı Sami
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Tayfun Akalın - Öğrenci
Talip Güran - Kıvırcık Ömer
Sevda Aktolga - Sevda
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri