Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, yeni oyuncu kadrosu ve ilgi gören olay örgüsü ile çok konuşuldu. Kız -erkek karma sınıfın yanı sıra okulun yeni hocası Bilo Ağa ise izleyeni ekrana kitliyor. Diğer yandan da Hürrem adlı hoca da öğrencilerin yanında öğretmenlerinde korkusu oldu.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

OYUNCULARI

1978 yılından yapılan ve 1 Şubat 1979 tarihinde çıkış yapan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Tayfun Akalın - Öğrenci

Talip Güran - Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga - Sevda

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri