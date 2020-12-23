MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
23.12.2020 - 18:33 |

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi dönemin dikkat çeken yapımları arasındaydı. Hala güncelliğini koruyan filmin oyuncuları ve konusu da beğeni topluyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, ilk kez kız ve erkek öğrencilerin bir arada olduğu seridir. İşte, filmin ayrıntıları...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
ABONE OL

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, yeni oyuncu kadrosu ve ilgi gören olay örgüsü ile çok konuşuldu. Kız -erkek karma sınıfın yanı sıra okulun yeni hocası Bilo Ağa ise izleyeni ekrana kitliyor. Diğer yandan da Hürrem adlı hoca da öğrencilerin yanında öğretmenlerinde korkusu oldu.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

OYUNCULARI

1978 yılından yapılan ve 1 Şubat 1979 tarihinde çıkış yapan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Münir Özkul - Kel Mahmut
Zümrüt Cansel - Ayşe
Şevket Altuğ - Kimya hocası
Adile Naşit - Hafize Ana
Perran Kutman - Hürrem
Şener Şen - Badi Ekrem
İlyas Salman - Bilo Ağa
Muharrem Gürses - Müdür
Bülent Haksever - Kıllı Sami
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Tayfun Akalın - Öğrenci
Talip Güran - Kıvırcık Ömer
Sevda Aktolga - Sevda
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Menemenspor, Adanaspor karşısında 6 yabancıyla mücadele etti! Hükmen yenilgi için resmi açıklama yapıldı

Menemenspor, Adanaspor karşısında 6 yabancıyla mücadele etti! Hükmen yenilgi için resmi açıklama yapıldı

CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

CANLI | Kasımpaşa - Gaziantep FK

Kieran Trippier'e 10 maç bahis cezası!

Kieran Trippier'e 10 maç bahis cezası!

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet