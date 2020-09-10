Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam yeniden TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde maddi imkansızlıklar nedeniyle okumaktan vazgeçen Ahmet Özel Çamlıca Lisesi'nde müdür olan Mahmut Hoca'dan iş istemek için kapısını çalar. Mahmut Hoca, Ahmet'in çok çalışkan bir öğrenci olduğunu bildiği için önce okulun sahibi olan müdüre konuyu açar. Okulu ticarethane olarak gören Müdür bu talebi kesin bir dille reddeder. Mahmut Hoca ise Ahmet'in okuması gerektiğini düşünüp masraflarını kendisi karşılar. Hababam Sınıfı, Mahmut Hoca'nın torpillisi olarak düşündüğü Ahmet'i yoldan çıkarmak için ona türlü şakalar yapar. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.

Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Münir Özkul - Kel Mahmut

Adile Naşit - Hafize Ana

Kemal Sunal - İnek Şaban

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer

Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket

Şener Şen - Badi Ekrem

Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü

Muharrem Gürses - Müdür

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Tayfun Akalın - Öğrenci

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Mehmet Çatay - Öğrenci

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz

Tuncay Akça - Bacaksız

Cafer Dere - Öğrenci