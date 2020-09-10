Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi kaç yılında çekildi?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1976 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin yönetmen kadrosunda Ertem Eğilmez yer alıyor. Filmde Hababam Sınıfı'na gelen Ahmet adında fakir ama çalışkan bir öğrenci gelir. Öğrencinin tüm masrafları Mahmut Hoca tarafından karşılanır. Hababam Sınıfı Ahmet'i Mahmut Hoca'nın torpillisi olarak düşündüğü için yoldan çıkarmak için her türlü yola başvurur. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam yeniden TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde maddi imkansızlıklar nedeniyle okumaktan vazgeçen Ahmet Özel Çamlıca Lisesi'nde müdür olan Mahmut Hoca'dan iş istemek için kapısını çalar. Mahmut Hoca, Ahmet'in çok çalışkan bir öğrenci olduğunu bildiği için önce okulun sahibi olan müdüre konuyu açar. Okulu ticarethane olarak gören Müdür bu talebi kesin bir dille reddeder. Mahmut Hoca ise Ahmet'in okuması gerektiğini düşünüp masraflarını kendisi karşılar. Hababam Sınıfı, Mahmut Hoca'nın torpillisi olarak düşündüğü Ahmet'i yoldan çıkarmak için ona türlü şakalar yapar. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU
Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.
Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.
HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCU KADROSU
Münir Özkul - Kel Mahmut
Adile Naşit - Hafize Ana
Kemal Sunal - İnek Şaban
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer
Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket
Şener Şen - Badi Ekrem
Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses - Müdür
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tayfun Akalın - Öğrenci
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Mehmet Çatay - Öğrenci
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz
Tuncay Akça - Bacaksız
Cafer Dere - Öğrenci