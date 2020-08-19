19.08.2020 - 18:06 | | MALATYA (İHA)
Haberler: Coronavirüsten hayatını kaybeden sanatçı Necmettin Yıldırım toprağa verildi
Corona virüs nedeniyle İstanbul’da vefat eden ses sanatçısı Necmettin Yıldırım (60) son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necmettin Yıldırım’ın cenazesi, doğduğu yer olan Malatya'nın Darende ilçesi Günpınar köyü mezarlığında, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi.
Cenazeye 60 yaşındaki sanatçının az sayıda yakını katıldı.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.