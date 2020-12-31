Hacı Sabancı'dan Zeynep Nazlı Kayı'ya: İyi ki doğdun

Hacı Sabancı ile uzun zamandır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Sabancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısının yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sabancı, gönderisine, "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutlayan bir diğer isim de Arzu Sabancı oldu. Müstakbel gelininin yeni yaşını kutlayan Sabancı, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" mesajını yazdı.