Hadi İnşallah filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Hadi İnşallah ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

Hadi İnşallah 2014 yapımı komedi filmi! Başrollerinde Murat Boz, Büşra Pekin Müjde Uzman ve Cezmi Baskın gibi usta isimlerin yer aldığı Hadi İnşallah filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Peki Hadi İnşallah filminin konusu nedir?

Filmin özel müziğini Nil Karaibrahimgil yapmıştır. 28 Kasım 2014 tarihinde Netd Müzik youtube kanalında yayınlanmıştır.

Film PuCCa'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabından esinlenerek yaratılmıştır.

HADİ İNŞALLAH OYUNCU KADROSU

Büşra Pekin (Pucca)

Murat Boz (Pekmez)

Şinasi Yurtsever (Kameraman Hasan)

Müjde Uzman (Bayan Kaltak)

Aydan Taş (Kizil)

Hülya Gülşen Irmak (Pucca Hala)

Cezmi Baskın (Pucca Baba)

İdil Dizdar (Zodi)

HADİ İNŞALLAH FİLMİNİN KONUSU

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir!

Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır..