Hadi İnşallah oyuncuları kim? İşte, Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Sinemanın sevilen projelerinden Hadi İnşallah filmi, vizyona girdiği günden itibaren büyük ilgi gördü. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kaleme alırken yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi. PuCCa'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabından sinemaya uyarlanmıştır. Hadi İnşallah filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılarak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir!

Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır..

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI

Murat Boz

Büşra Pekin

Şinasi Yurtsever

Müjde Uzman

Cezmi Baskın

Hülya Gülşen Irmak

İdil Dizdar

Aydan Taş

Emrah Kaman