Hadi İnşallah oyuncuları kim? İşte, Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi, Büşra Pekin ve Murat Boz başrollüğünde ekrana geliyor. Türk komedi filmi 2014 yılında vizyona girdi. İzleyenler Hadi İnşallah konusunu sorguluyor. Sevilen yapımın müziği ise Nil Karaibrahimgil tarafından hazırlandı. İşte, Hadi İnşallah filmi detayları...
Sinemanın sevilen projelerinden Hadi İnşallah filmi, vizyona girdiği günden itibaren büyük ilgi gördü. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kaleme alırken yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi. PuCCa'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabından sinemaya uyarlanmıştır. Hadi İnşallah filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU
Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılarak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir!
Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır..
HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI
Murat Boz
Büşra Pekin
Şinasi Yurtsever
Müjde Uzman
Cezmi Baskın
Hülya Gülşen Irmak
İdil Dizdar
Aydan Taş
Emrah Kaman