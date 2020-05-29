Hadise aşka geldi!

Şarkıcı Hadise'nin corona virüs salgını sonrası Kaan Yıldırım'la birlikte karantinaya girdiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra şarkıcı sevgilisinin oturduğu siteye girerken görüntülenmişti. Bu süreçte Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise önceki gün aşka geldi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, 'Sensizliğe dayanamam' dedi.