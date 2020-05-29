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HaberlerMagazin Haberleri Hadise aşka geldi!
29.05.2020 - 12:19 |

Hadise aşka geldi!

Bir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.

Hadise aşka geldi!
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Şarkıcı Hadise'nin corona virüs salgını sonrası Kaan Yıldırım'la birlikte karantinaya girdiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra şarkıcı sevgilisinin oturduğu siteye girerken görüntülenmişti. Bu süreçte Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise önceki gün aşka geldi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, 'Sensizliğe dayanamam' dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (29 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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