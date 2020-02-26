Hadise makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı

Hadise'nin paylaştığı makyajsız fotoğraflar, takipçilerinden hayli ilgi gördü. Makyajsız olarak hem siyah beyaz hem de annesiyle birlikte fotoğraflar paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Hadise, makyajsız ve doğal fotoğraflarıyla da çok beğeniliyor. Hadise, önce siyah beyaz bir makyajsız fotoğrafını, ardından da annesiyle birlikte vakit geçirdiği hallerini takipçileriyle paylaştı.