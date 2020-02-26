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HaberlerMagazin Haberleri Hadise makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı
26.02.2020 - 11:21 |

Hadise makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya cesur pozları kadar makyajsız paylaşımları ile de çok konuşuluyor.

Hadise makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı

Hadise'nin paylaştığı makyajsız fotoğraflar, takipçilerinden hayli ilgi gördü. Makyajsız olarak hem siyah beyaz hem de annesiyle birlikte fotoğraflar paylaşan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
Hadise, makyajsız ve doğal fotoğraflarıyla da çok beğeniliyor. Hadise, önce siyah beyaz bir makyajsız fotoğrafını, ardından da annesiyle birlikte vakit geçirdiği hallerini takipçileriyle paylaştı.

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