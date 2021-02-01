MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin!
01.02.2021 - 14:58 |

Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile barışan Hadise, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 35 yaşındaki şarkıcı, takipçilerinin makyajsız fotoğraf paylaşması için çağrıda bulundu

Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin!
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, makyajsız pozunu Instagram hesabından yayınladı. Yeni bir akım başlatan ünlü şarkıcı, "Makyajsız pazartesi" etiketi ile yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin

"SEN GERÇEK SENSEN GÜZELSİN"
Hadise, "Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin! Sen gerçek sensen güzelsin" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulundu. Koronavirüs pandemisi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 35 yaşındaki popçunun gönderisi kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı.

Hadise: Sana benzemeyen ne varsa sil gitsin

Daha önce de Instagram hesabından birçok kez makyajsız pozlarını yayınlayan Hadise'nin, son paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Nebahat Çehre'nin 33 yıl önceki hali sosyal medyayı salladıTürk sinemasının güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncularından Nebahat Çehre, TRT arşivinden çıkan görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

K vitamini eksikliği neye sebep olur? K vitamini hangi sebzelerde var?

K vitamini eksikliği neye sebep olur? K vitamini hangi sebzelerde var?

Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz

Ömer Erdoğan: Fenerbahçe karşısında iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz

Fenerbahçe, Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

Fenerbahçe, Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet