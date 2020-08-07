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07.08.2020 - 17:52 |

Hadise'den şaşırtan 'Benek' hamlesi

Şarkıcı Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açıp, 'Benek'le olan fotoğrafını paylaştı.

Hadise'den şaşırtan 'Benek' hamlesi
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Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Hadise ile olan aşkını resmen ilan etmişti. Sürpriz fotoğraftan sonra ünlü şarkıcıdan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Hadise, sevgilisinin köpeği 'Benek'e, Instagram hesabı açtı. 'Benek Yıldırım' adlı hesaptan sadece kendini ve Kaan'ı takip eden Hadise'nin, ilk paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Hadiseden şaşırtan Benek hamlesi

İkilinin aşkı da ilk olarak Hadise'nin, Benek'le olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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