Hadise'den şaşırtan 'Benek' hamlesi

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Hadise ile olan aşkını resmen ilan etmişti. Sürpriz fotoğraftan sonra ünlü şarkıcıdan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Hadise, sevgilisinin köpeği 'Benek'e, Instagram hesabı açtı. 'Benek Yıldırım' adlı hesaptan sadece kendini ve Kaan'ı takip eden Hadise'nin, ilk paylaşımına binlerce beğeni geldi.

İkilinin aşkı da ilk olarak Hadise'nin, Benek'le olan fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.



