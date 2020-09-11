Hadise'nin klip elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği ünlü marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.

‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı.

Birçok lüks markanın, kreasyonlarını giymesi için Hadise'ye gönderdiği iddia edildi. Şarkıcının beğendikleri kendisinde kalıyor, diğerlerini de geri yolluyormuş.

Öte yandan Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, kıyafet seçimleri ve lüks marka tutkusuyla da adından söz ettiriyor.

İşte Hadise'nin 146 bin TL'lik elbisesi:

