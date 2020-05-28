‘Hadsiz’le ışık tutacak

Neslihan Atagül, Instagram hesabında 1 Haziran’da yayınlamaya başlayacağı ‘Hadsiz’ isimli online dergiyle, sınır tanımayanların hikayelerine ışık tutacak. Oyuncu, “Kendi içime, giyindiğim bedene, yaşadığım sokağa, şehre ve geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” sözleriyle, projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.