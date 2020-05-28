MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Hadsiz’le ışık tutacak
28.05.2020 - 07:00 |

‘Hadsiz’le ışık tutacak

Neslihan Atagül, Instagram hesabında 1 Haziran’da yayınlamaya başlayacağı ‘Hadsiz’ isimli online dergiyle, sınır tanımayanların hikayelerine ışık tutacak.

‘Hadsiz’le ışık tutacak
ABONE OL

Neslihan Atagül, Instagram hesabında 1 Haziran’da yayınlamaya başlayacağı ‘Hadsiz’ isimli online dergiyle, sınır tanımayanların hikayelerine ışık tutacak. Oyuncu, “Kendi içime, giyindiğim bedene, yaşadığım sokağa, şehre ve geldiğim dünyaya sığamadığım, dolup taştığım duygusu epeydir var olan bir haldi” sözleriyle, projenin ilk adımını atmaya karar verdiğini belirtti.

Acun Ilıcalı paylaştı! Survivor ekibini korkutan yangınDominik Cumhuriyeti'nde, 'Survivor 2020' çekimlerinin yapıldığı bölgeye yakın bir alanda başlayan orman yangını korkuttu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şiirler emekçiler için

Şiirler emekçiler için

Sibel Bilgiç ‘Diyemedim’le döndü

Sibel Bilgiç ‘Diyemedim’le döndü

‘Pandemi balayı gibi geldi’

‘Pandemi balayı gibi geldi’

‘Hadsiz’le ışık tutacak

‘Hadsiz’le ışık tutacak

Sıradaki Haber