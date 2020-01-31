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HaberlerMagazin Haberleri Lerzan Mutlu: Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum!
31.01.2020 - 07:00 |

Lerzan Mutlu: Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum!

Lerzan Mutlu, ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ parçasını kliplendirdi.

Lerzan Mutlu: Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum!

Lerzan Mutlu, ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ parçasını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan’a, müziği Burhan Bayar’a, aranjesi Caner Tepecik’e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, “Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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Cadde Yazarları

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