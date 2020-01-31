Lerzan Mutlu: Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum!

Lerzan Mutlu, ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ parçasını kliplendirdi. Sözleri Şakir Askan’a, müziği Burhan Bayar’a, aranjesi Caner Tepecik’e ait eserin, klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi. Hafızasını sildirdiğini belirten şarkıcı, “Hollywood ünlülerinin de yaptırdığı bir şey. Böyle bir teknik var. Şu an birinci seansıma girdim. Hayatıma giren bütün gereksizleri sildiriyorum. Ortalık yılan kaynıyor” dedi.