Haftanın mekanları...

Aşka davet

Nişantaşı Milli Reasürans Çarşısı’nın içinde yer alan, SAM Kitchen and Bar, 14 Şubat’a özel sürpriziyle, çiftlere ev sahipliği yapıyor. Yumuşacık pasta kreması ve çıtır milföy hamurunu şölene çeviren çileklerle süslü çilekli milföy, aşkınıza aşk katmaya çağırıyor.



Osmanlı mutfağı









Galata’daki Georges Hotel’in terasında hizmet vermeye başlayan Restaurant 24, Boğaz ve Yarımada manzarası eşliğinde misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Durukan Özgen imzası taşıyan menü, Osmanlı’ya uzanan geleneksel Türk lezzetlerini, modern dokunuşlara dönüştürüyor.







İtalyan etkileri









Arnavutköy’de açılan Angelo Grande, yemeklerinde İtalyan etkilerini yansıtıyor. Haftanın her günü sabah 08.00’den gece 02.00’ye kadar hizmet veren mekanın menüsünde, tapas, taco, salata, pizza, makarna, noodle, burger, şasimi, et ve balık yer alıyor.



Karim Bourgi dokunuşu...









Dünyaca ünlü pasta şefi Karim Bourgi, Özsüt için kruvasan ve brioche lezzetleri hazırladı. Çikolatalı kruvasan ve kruvasan sandviç dikkat çekenler arasında yer alıyor. Fransız mutfağından brioche de, çikolatalı, frambuazlı, fındık kremalı ve süt reçelli çeşitleriyle, beğeniye sunuluyor.



14 Şubat ruhu









Anadolu Yakası’ndaki Mon Amour, romantik bir akşamın kapılarını aralıyor. İlgi Gövsa’nın işletmeciliğindeki mekan, Sevgililer Günü programıyla dikkat çekiyor. Jeyan Büyükburç şarkılarıyla aşkı, executive şef Rıza Baylan’ın menüsüyle lezzeti tadabilirsiniz.







İçinizi ısıtacak







Mezzaluna, şefin spesiyalleri menüsünde, çorbalara yer veriyor. Executive şef Fabio Brambilla ve ekibi tarafından hazırlanan minestra garmugia, minestra di funghi ve minestra di patate e porri, 15 Şubat’a kadar Acarkent ve İstinye Park’ta bulunan şubelerde sunulacak.