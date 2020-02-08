Haftanın mekanları...

SEVGİLİLER GÜNÜ



Romantik kutlama



Fairmont Quasar Istanbul, 14 Şubat gecesini unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenlere keyifli bir müzik şöleni, zengin bir menü ve çiftlere özel masaj seçeneğiyle romantik kutlama alternatifleri sunuyor. Otelin beşinci katında yer alan Ukiyo Lounge&Bar, Uzak Doğu’nun lezzetlerine yer verecek.



Yemek ve eğlence









Mecidiyeköy’deki Aila, lezzet ve eğlenceyi misafirleriyle buluşturuyor. Geleneksel Türk mutfağını sunan mekan, gece için özel oluşturduğu menüsünün yanı sıra DJ Serhan Sokulgan ile Hülya Uysal’ın saksafon performansıyla, çiftlere romantik bir akşam vadediyor.







Pek çok seçenek



İstanbul’da yaşayıp şehirden ayrılmadan, sofistike bir ambiyansta kutlamak isteyenler için Raffles İstanbul’da romantik bir akşam yemeği ve SPA hizmetlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.









Otelin, Raffles Patisserie, Lavinia Lounge ve Rocca Brasserie mekanları özel menüler hazırladı.



Yalnızlar Günü









Meftun İstanbul, özel gece için Yalnızlar Günü gecesi düzenliyor. Mehmet Davran’ın işletmeciliğindeki mekan ‘vur patlasın, çal oynasın’ eğlenceyle sevgilisi olmayanları, yalnız ve kırık kalpleri sabaha kadar eğlendiriyor. Kişi başı fix menü 380 TL...







Sürprizli kahvaltı









Çeşme Bazlama Kahvaltı, özel günlerde Çeşme esintisini hissetmek, sevdikleriyle uzun ve keyifli bir kahvaltıda buluşmak isteyen herkesi zengin sofralarına davet ediyor. Nurten Anne’nin el yapımı reçelleri, bazlamalar, gözlemeler, harman çay eşliğindeki kahvaltı ve sürprizleriyle sizi bekliyor.



Akustik müzik



Cunda Adası’nın simgelerinden Despot Evi, romantik birkaç gün geçirmek isteyen konuklarına, farklı seçenekler için kapılarını aralıyor. Otelin dünya mutfağından örnekler sunan restoranı, 1862’de canlı akustik müzik performansı olacak.

