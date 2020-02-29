Haftanın mekanları...

Meksika yolculuğu

Suadiye, Ataşehir Watergarden AVM ve Nişantaşı Reasürans Çarşısı’nda yer alan Ranchero, misafirlerini Meksika yolculuğuna çıkarıyor. Şubelerinde kullandığı tüm sosları kendisi hazırlayan mekan, ekmek çeşitlerini de günlük üretiyor.

Akaretler’in buluşma adresi

Akaretler’de kapılarını açan Bro’s Burger Kitchen, burger’ları, atıştırmalıkları, sosislileri ve kokteylleriyle öğle ve akşam yemeklerinin adresi oluyor. Dekorasyonuyla da dikkat çeken mekan, menüsünde Le Bro’s, Bro’s Mykonos, L’okarny ve Le Bro’s Vegetarian gibi burger seçenekleri sunuyor.

Suşi günleri

The Ritz-Carlton’ın teras barı Bleu Lounge, 13 Mart’a kadar her çarşamba, perşembe ve cuma akşamı, suşiseverleri bekliyor. Boğaz manzaralı mekanda, salatalar, karides tempura ve trüf mantarlı risotto topları gibi atıştırmalıklar var.

İtalyan yemekleri

Etiler Akatlar’da bulunan Loggia Brasserie, günün her saati misafirlerini evlerinde hissettirmeye çalışıyor. Restoranda, İtalyan Şef Enzo Filippo Paglini, hünerlerini sergiliyor.

Süt danası

Ataşehir Barboros’ta yer alan Beeves, özel bir lezzeti servis ediyor. Markanın kurucusu şef Sidar Budak, dünyada veal olarak bilinen süt danasını, ızgara başında pişiriyor. Etler, mekanın Gebze’deki besi çiftliğinden getirtiliyor.

Menüsünü yeniledi

BJK Plaza’nın en üst katında yer alan Vogue Restaurant, dekorasyonu ve menüsünü yeniledi. Akdeniz mutfağından ilham alan mekanda, Vogue special maki, acı karides roll ve black cod öne çıkanlar arasında bulunuyor.