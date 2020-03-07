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07.03.2020 - 07:00 |

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...

Türk ve dünya mutfağından farklı yemekler sunan Şellale Cafe Bistro, serpme kahvaltısıyla ön plana çıkıyor. Bahçelievler’de yer alan mekanda, kebap çeşitleri, Meksika dürümü ve mantar soslu dana bonfileye kadar çok tercih edilen lezzetler bulunuyor.

Haftanın mekanları...


Uzak Doğu lezzetleri

Uzak Doğu yemeklerini sunan TAS Ramen&Modern Food Bar, Nişantaşı’nda açıldı. Caner Demiray’ın sahibi olduğu ve şefliğini üstlendiği mekanın mutfağı açık alanda olduğu için, misafirler yemeklerin yapım aşamalarını rahatlıkla görebiliyor.

Haftanın mekanları...


Hem yemek hem söyleşi

Bomontiada’da yer alan Kiva’da, 14 Mart günü ‘Meze Sohbetleri’ etkinliği gerçekleşecek. Şef Melih Demirel, ızgara dana ciğer, süt kuzu uykuluk ve ızgara kasap köfte gibi lezzetleri hazırlayıp, misafirlerine sunacak. Tadım üstadı Mehmet Başkaya ise söyleşi gerçekleşecek.

Haftanın mekanları...


Pizza zamanı

Domino’s, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Pizza Günleri’nin ikincisini 5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Festivale özel şubelerde, Gel-Al’da orta boy tüm pizzalar 12.99 TL’den, evlere serviste büyük boy tüm pizzalar ise 29.99 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.

Haftanın mekanları...


Çikolata sosuyla hazırlanıyor

Özsüt, içindeki kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla hazırlanan Profiterol Şöleni pastasını, mart ayında 90 TL’ye misafirlerinin beğenisine sunuyor. Firma, kahve keyfi yapmak isteyen müdavimlerine de Americano’yu  22.5 TL’den satışa çıkarıyor.

Haftanın mekanları...


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