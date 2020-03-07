Haftanın mekanları...

Türk ve dünya mutfağından farklı yemekler sunan Şellale Cafe Bistro, serpme kahvaltısıyla ön plana çıkıyor. Bahçelievler’de yer alan mekanda, kebap çeşitleri, Meksika dürümü ve mantar soslu dana bonfileye kadar çok tercih edilen lezzetler bulunuyor.







Uzak Doğu lezzetleri



Uzak Doğu yemeklerini sunan TAS Ramen&Modern Food Bar, Nişantaşı’nda açıldı. Caner Demiray’ın sahibi olduğu ve şefliğini üstlendiği mekanın mutfağı açık alanda olduğu için, misafirler yemeklerin yapım aşamalarını rahatlıkla görebiliyor.







Hem yemek hem söyleşi



Bomontiada’da yer alan Kiva’da, 14 Mart günü ‘Meze Sohbetleri’ etkinliği gerçekleşecek. Şef Melih Demirel, ızgara dana ciğer, süt kuzu uykuluk ve ızgara kasap köfte gibi lezzetleri hazırlayıp, misafirlerine sunacak. Tadım üstadı Mehmet Başkaya ise söyleşi gerçekleşecek.







Pizza zamanı



Domino’s, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Pizza Günleri’nin ikincisini 5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Festivale özel şubelerde, Gel-Al’da orta boy tüm pizzalar 12.99 TL’den, evlere serviste büyük boy tüm pizzalar ise 29.99 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak.







Çikolata sosuyla hazırlanıyor



Özsüt, içindeki kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla hazırlanan Profiterol Şöleni pastasını, mart ayında 90 TL’ye misafirlerinin beğenisine sunuyor. Firma, kahve keyfi yapmak isteyen müdavimlerine de Americano’yu 22.5 TL’den satışa çıkarıyor.







