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14.03.2020 - 07:00 |

Haftanın mekanları

Haftanın mekanları

Çay saati

Nişantaşı’ndaki St. Regis Brasserie, çay saati ritüellerine devam ediyor. Mart boyunca Kadınlar Günü’ne özel sunumu ve zenginleştirilmiş lezzetleriyle Lady Astor menüsü, her gün 15.00-18.00 saati arasında yapılıyor.


Haftanın mekanları



Pastalar özel üretiliyor

Haftanın mekanları



Hafız Mustafa, baharın gelmesiyle yoğunlaşan düğün ve nişanlar için pastalarıyla adından söz ettiriyor. Günlük, taze ve yapay madde içermeyen malzemeyle hazırlanan pastalarda, görsellik kadar sağlık da ön planda...

30 çeşit kahvaltı

Haftanın mekanları



Aqua Florya’da hizmet veren Meos Balık’ta, hafta sonu serpme kahvaltı veriyor. Mekanda, 30 çeşit doğal kahvaltılıklarının yanı sıra, bazlama, pişi ve ev yapımı reçeller sunuluyor. Çocuklar için özel hazırlanan deniz manzaralı oyun odası ve oyun ablaları sayesinde, misafirler dostlarıyla zaman geçiriyor.

İtalyan kahvesi

Haftanın mekanları



Gloria Jean’s Coffees, dünyaca ünlü İtalyanlar’ın kahvesi Affogato’yu, mart ayı itibarıyla kahve tutkunlarıyla buluşturuyor. Dondurmayı espresso ile buluşturan kahve, bol köpüklü kremasıyla dikkat çekiyor.

25’inci yılını kutluyor

Türk mutfağını öne çıkaran Köşebaşı, 25’inci yılını kutluyor. Türkiye’nin birçok yerinde şubesi olan mekan, kebabı kendine özgü sunumuyla servis ederken, yöresel yemekleri de ön plana çıkarıyor.


Haftanın mekanları


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