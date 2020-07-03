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03.07.2020 - 07:00 |

Haftanın mekanları...

Haftanın mekanları...
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Doğayla iç içe

Bodrum’un saklı güzelliği Mandalya Koyu’ndaki Amanruya, ziyaretçilerine doğayla iç içe izole tatil imkanı sunuyor. Ege’nin geleneksel Akdeniz mimarisini Osmanlı esintileriyle buluşturan otelin, Türk ve dünya mutfaklarından zengin menüler sunan mutfağını şef Cihan Beyit yönetiyor.

Ünlü isimler sahne alacak 

Haftanın mekanları...




Bodrum’un yenilerinden Pandemi Restaurant, yarın kapılarını açacak. Kemal Üşenmez’in işletmeciliğini yapacağı mekanın, Türk ve dünya mutfağı lezzetlerinin yer alacağı restoranı, ödüllü şeflere emanet... Derya Bedavacı, Rubato, Mehmet Erdem ve Deha Bilimlier gibi isimler de sahne alacak. 

Menüsünü yeniledi 


Haftanın mekanları...


Menüsünü yılda iki kere güncelleyen BigChefs, yeni yemekler ekledi. Mekanın yaz için semizotlu ayran aşı çorbasıyla zeytinyağlı enginarın yanı sıra tahıllı ve tahin soslu piyazla servis edilen sokak köftesi de favorileri arasında... 

Ege’den İstanbul’a

Haftanın mekanları...




Moda Kayıkhane’deki Paslı Pelikan, Ege kıyılarının sevilen sahil meyhanesi konseptini İstanbul’a taşıdı. Mekan, zengin meze menüsünün yanı sıra deniz mahsulleriyle yapılan ara sıcaklar ve mevsimin en taze balıklarını misafirlerine sunuyor. 

Yeniden kapılarını açtı 

Haftanın mekanları...




Kebapçı İskender, sağlıklı ve güvenli hizmet için aldığı hijyen önlemleriyle İskender Efendi Konağı, Tarihi Ahşap Dükkan ve Beşiktaş Akaretler’de misafirlerini bekliyor. Yavuz İskenderoğlu’nun işletmelerinde, her ürün özel olarak üretiliyor. 

Farklı uygulama 

Nişantaşı’ndaki Alancha, farklı bir yol izleyerek Türkiye’deki ilk ‘Tek Kişilik Rezervas-yon’ uygulamasını başlattı. Normalde 100 kişinin üzerinde rezervasyon alabilen mekan, 45’ten fazla misafir kabul etmiyor. 

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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