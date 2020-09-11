Haftanın mekanları...

Meze çeşidi



Yeniköy’deki Fettan Meze, sezona iddialı giriyor. Mekanda, fesleğenli enginar, taze baharatlı humus ve zerdeçallı fava gibi 30’dan fazla meze bulunuyor. Menüde ise kuzu ciğerinden hazırlanan istiridye mantarlı yaprak ciğer, kalamar ve karidesli pazı sarması, balık kokoreç ile levrek simit öne çıkanlar arasında...



Denize sıfır keyif

Denize sıfır manzarası olan Bodrum Gümüşlük’teki Melengeç, begonvil çiçeği konseptiyle hizmet veriyor. Misafirlerine günlük tutulan balıklarını sunan mekan, köpoğlu, kabak çiçeği, deniz börülcesi, köz patlıcan ve pazı kavurma gibi birbirinden farklı mezeleriyle dikkat çekiyor.







Meksika rüzgarı



Fairmont Quasar İstanbul, 14-20 Eylül tarihleri arasında Meksika Gastronomi Haftası’na ev sahipliği yapacak. Şef Norberto Ruiz Castro’nun hazırlayacağı yemekler, misafirlere Latin esintisi yaşatacak. Gastronomi haftası; degüstasyon menüsünden yemek kursuna, Mariachi Trio eşliğindeki gala yemeğinden havuz başında brunch tepsisine kadar pek çok lezzete ev sahipliği yapacak.











Yöresel yemek ve fasıl

Ataşehir Bulvarı’ndaki Eski Mey Ocakbaşı, Adana ile Şanlıurfa’ya ait yöresel yemekleri ve hafta sonları fasıl ekibinin müzik ziyafetiyle dikkat çekiyor. 15 yıllık deneyimli şeflerin yer aldığı mutfağıyla mekanın spesiyal lezzetleri arasında Meksika salatası bulunuyor. İşletmeciler Gencay Teber ve Hasan Timur, hijyen kurallarına önem veriyor.





Akdeniz ülke lezzetleri

Üçüncü şubesini Ataşehir’deki Metropol İstanbul AVM’de açan The Galliard, Batı Akdeniz ülkeleri Fransa, İspanya ve İtalya’nın yiyecek-içecek kültürlerinden muhteşem lezzetleri, brasserie konsepti eşliğinde sunuyor. Mekanda, Akdeniz ülkelerinin yöresel yöntemleriyle pişmiş çeşitli et ve balık ürünleri, misafirlerin beğenisine sunuluyor.









Kültür mirasından ilham alınacak



Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, eylül ayında renovasyona girerek, 2021 ilkbaharında yeni bir görünümle misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Yenileme sürecinde otelin özgün hikayesinin yanı sıra İstanbul’un zengin kültür mirasından da ilham alacak.









