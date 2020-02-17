Haftanın paylaşımları

Rihanna, iç çamaşırı markası Fenty’nin Sevgililer Günü kresayonundan ürünler tanıttı. Şarkıcı, karenin altına, “Benim ol” diye yazdı. Fotoğraf, 4 milyona yakın beğeni topladı.

Calvin Harris, çalışırken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımın altına, “Ses makineleri” diye yazan DJ, beğeni yağmuruna tutuldu.

Cake Boss lakaplı Buddy Valastro, oğlunun doğum gününü kutladı. Birlikte çektirdikleri bir kareyi paylaşan şef, fotoğrafın altına, “Zaman nasıl da geçiyor! Minik Carlo’muz bugün dokuz yaşına girdi. Keşke sonsuza dek böyle kalabilseler” diye yazdı.

Slyvester Stallone, müze gezdi. Bir heykelle poz veren oyuncu, karenin altına, “Sanat müzesi ziyareti sırasında bir eseri taklit etmek... Acaba aklında ne var?” notunu düştü.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir radyo programına konuk oldu. Stüdyoda çekilen o anları paylaşan üç çocuk annesi Düşes, anne ve bebeklerle ilgili beş soruyu yanıtladı.