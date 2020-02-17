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17.02.2020 - 07:00 |

Haftanın paylaşımları

Dünyaca ünlü yıldızlar, kendi hayatlarını sosyal medya platformlarında takipçilerine yansıtıyor. Kimi zaman çok beğenilen fotoğraflar, kimi zaman da eleştiri yağmuruna tutuluyor. İşte hafta boyunca, ünlülerin Instagram hesaplarından paylaştığı, dikkat çeken kareler...

Haftanın paylaşımları

Rihanna, iç çamaşırı markası Fenty’nin Sevgililer Günü kresayonundan ürünler tanıttı. Şarkıcı, karenin altına, “Benim ol” diye yazdı. Fotoğraf, 4 milyona yakın beğeni topladı.

Haftanın paylaşımları

Calvin Harris, çalışırken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımın altına, “Ses makineleri” diye yazan DJ, beğeni yağmuruna tutuldu.

Haftanın paylaşımları

Cake Boss lakaplı Buddy Valastro, oğlunun doğum gününü kutladı. Birlikte çektirdikleri bir kareyi paylaşan şef, fotoğrafın altına, “Zaman nasıl da geçiyor! Minik Carlo’muz bugün dokuz yaşına girdi. Keşke sonsuza dek böyle kalabilseler” diye yazdı.

Haftanın paylaşımları

Slyvester Stallone, müze gezdi. Bir heykelle poz veren oyuncu, karenin altına, “Sanat müzesi ziyareti sırasında bir eseri taklit etmek... Acaba aklında ne var?” notunu düştü.

Haftanın paylaşımları

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir radyo programına konuk oldu. Stüdyoda çekilen o anları paylaşan üç çocuk annesi Düşes, anne ve bebeklerle ilgili beş soruyu yanıtladı.

Haftanın paylaşımları

Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
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Cadde Yazarları

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