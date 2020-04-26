Hakan Altun, açıkhava konseriyle nostalji yaşatacak

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Uzun bir süredir devam eden proje kapsamında Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor. Projenin ağırlayacağı isim Hakan Altun olacak.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, 26 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Altun, 2018’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen konserini ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Canlı yayınla da hayranlarıyla bir araya gelecek olan şarkıcı, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Hakan Altun’un ardından organizasyon önümüzdeki günlerde sürpriz sanatçıların konserleri ve canlı yayınları ile devam edecek.