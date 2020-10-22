Hakan Altun: Hayalimi iki yıl öne çektim

"Pandemiden bu yana ilk kez bir canlı yayına katılıyorum" diyen Hakan Altun, "Bodrum'a yerleştim. Bu hayalimi 50 yaşında gerçekleştirecektim, iki yıl öne çekmiş oldum. Pandemide anladım ki; bu hayat bomboş" ifadelerini kullandı.

Müzmin bekar olan şarkıcı, "Evlenmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" dedi.