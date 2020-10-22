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22.10.2020 - 11:42 |

Hakan Altun: Hayalimi iki yıl öne çektim

Şarkıcı Hakan Altun, Tuzla Belediyesi Instagram hesabından yayınlanan 'Aslı Hünel ile Rengarenk' programına konuk oldu.

Hakan Altun: Hayalimi iki yıl öne çektim
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"Pandemiden bu yana ilk kez bir canlı yayına katılıyorum" diyen Hakan Altun, "Bodrum'a yerleştim. Bu hayalimi 50 yaşında gerçekleştirecektim, iki yıl öne çekmiş oldum. Pandemide anladım ki; bu hayat bomboş" ifadelerini kullandı.

Müzmin bekar olan şarkıcı, "Evlenmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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