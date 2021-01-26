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HaberlerMagazin Haberleri Hakan Altun sorusunun ardından Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu!
26.01.2021 - 09:34 |

Hakan Altun sorusunun ardından Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu!

Şarkıcı Hakan Altun’la kısa süren ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Gonca Vuslateri, hafta sonu Cihangir’de görüntülendi.

Hakan Altun sorusunun ardından Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu!
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Cihangir’de yanındaki gençle birlikte gittiği mekanda yasağa rağmen uzun saatler kalan Gonca Vuslateri (34), eski sevgilisi Hakan Altun’la (48) ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

Hakan Altun sorusunun ardından Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu

"GÜLESİM GELİYOR"
Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu, “Ayrılık sonrası hiç Hakan Altun şarkıları dinlediniz mi?” sorusuna, “Gülesim geliyor” diye karşılık verdi.

"PEK UYGUN OLMAZ"
Gonca Vuslateri, “Gülesim geliyor” sözlerinin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hakan Altun sorusunun ardından Gonca Vuslateri sessizliğini bozdu

34 yaşındaki oyuncu, “Biten bir ilişkim varsa devam eden bir hayatım da var demektir. Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size ‘gülesim geliyordur’. Başkasına değil” ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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