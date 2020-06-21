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21.06.2020 - 16:33 |

Hakan Altun sosyal medyayı salladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Akustik' programının bu haftaki konuğu Hakan Altun oldu. Şarkıcının yıllar sonra televizyona çıkması ise çok konuşuldu.

Hakan Altun sosyal medyayı salladı!
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Kanal D ekranlarında 'Çok Akustik' adında program yapan Ercan Saatçi'ye konuk olan şarkıcı Hakan Altun, sosyal medyayı salladı. Program cumartesi gecesine damgasını vururken, Hakan Altun, Twitter'da TT oldu.

Altun'a hayranları yorum yağdırdı. İşte onlardan bazıları:

"Hakan Altun konserindeyim ben de ne yapayım efkarlıyız", "Hakan Altun sağ olsun ciğer mi kaldı", "Hakan Altun dinlerken imdat diye bağırasım geliyor", "Sabahtan beri dilimde, Hakan Altun 'Hani Bekleyecektin'... bir içli içli söyleyesim geliyor ki"

Hakan Altun sosyal medyayı salladı

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