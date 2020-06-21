Kanal D ekranlarında 'Çok Akustik' adında program yapan Ercan Saatçi'ye konuk olan şarkıcı Hakan Altun, sosyal medyayı salladı. Program cumartesi gecesine damgasını vururken, Hakan Altun, Twitter'da TT oldu.

Altun'a hayranları yorum yağdırdı. İşte onlardan bazıları:

"Hakan Altun konserindeyim ben de ne yapayım efkarlıyız", "Hakan Altun sağ olsun ciğer mi kaldı", "Hakan Altun dinlerken imdat diye bağırasım geliyor", "Sabahtan beri dilimde, Hakan Altun 'Hani Bekleyecektin'... bir içli içli söyleyesim geliyor ki"