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24.10.2020 - 14:29 |

Hakan Bilgin: Şevket’i aramaya korkuyorum

Oyun Hakan Bilgin, YouTube’da 'Mekanın Sahibine Geldik' adlı bir kanal açtı. Kanalın ilk konuğu Şevket Çoruh oldu.

Hakan Bilgin: Şevket’i aramaya korkuyorum
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Şevket Çoruh’un sahibi olduğu Baba Sahne’de çekilen programda Hakan Bilgin, ünlü oyuncudan korktuğunu itiraf etti. Bilgin, Çoruh’tan büyük olmasına rağmen ondan çekindiğini, aramaya korktuğunu söyleyince komik anlar yaşandı.

“90’lardan beri seni tanıyorum, hâlâ ararken tedirgin oluyorum” sözleri üzerine kahkaha atan Şevket Çoruh, “Hakan Bilgin abimizdir, büyüktür bizden ama gördüğünüz gibi yaşıt gibidir bir türlü yaşlanamadı” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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