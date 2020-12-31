Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu bu akşam O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel prgramına konuk oluyor. Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Çalhanoğlu'nun programda nasıl bir performans göstereceği merak edilirken sıklıkla "Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kimle evli?" sorusu yöneltiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

1994 doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterildi.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

2017 yılında Bayern Leverkusen’den Milan’a transfer olan Çalhanoğlu şuan Milan’da forma giyiyor.

Milli futbolcu kariyerinde Karlsrhue, Hamburg, Leverkusen ve Milan fotrmaları giydi.