Hakan Salınmış, 'Doğduğun Ev Kaderindir'de

TV8 ekranlarında çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda “Ali Rıza” karakteriyle Hakan Salınmış da dahil oldu.

Barış ve Savaş’ın hayatına, dayıları Ali Rıza’nın ani ziyaretiyle yeni bir soluk geliyor. Ali Rıza’nın gelişi, Barış’ın ve Savaş’ın hayatında pek çok değişikliğin başlangıcı olacaktır. Sadece yeğenlerine değil neşesi, keskin zekası, hayat bilgisi ve coşkusu yeğenleriyle beraber etrafındaki herkese şifa gibi gelecektir.