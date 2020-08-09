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09.08.2020 - 18:00 |

Hakan Ural'ın renkli tarzı

Sunucu Hakan Ural, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ural, siyah tişörtünün altına giydiği renkli şortuyla dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla buluşmak için AVM'ye gelen Hakan Ural'ın keyfi ise bir hayli yerindeydi. Muhabirlerle ayak üstü kısa bir sohbet eden Ural, daha sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Hakan Ural'ın siyah tişörtünün altına giydiği renkli şortu ise dikkatleri üzerine çekti.

Hakan Uralın renkli tarzı

 

 

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
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Cadde Yazarları

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