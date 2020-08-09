Hakan Ural'ın renkli tarzı

Arkadaşlarıyla buluşmak için AVM'ye gelen Hakan Ural'ın keyfi ise bir hayli yerindeydi. Muhabirlerle ayak üstü kısa bir sohbet eden Ural, daha sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Hakan Ural'ın siyah tişörtünün altına giydiği renkli şortu ise dikkatleri üzerine çekti.

