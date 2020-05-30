30.05.2020 - 11:07 |
Hakan Yılmaz, 'İz Bırak'ta oynadı
Oyuncu Hakan Yılmaz, 18 yaşında yaşamını yitiren rapçi VİO anısına yayınlanan 'Yan Yol Vol.2' albümünde Ezhel'in seslendirdiği 'İz Bırak' adlı şarkının klibinde rol aldı.
Geliri genç yaşta hayatını kaybeden VİO'nun ailesine bağışlanacak olan 'Yan Yol Vol.2' albümüne destek için kamera karşısına geçen Hakan Yılmaz, klipte canlandırdığı depresif karakterle beğeni topladı.
Vio feat Ezhel'in seslendirdiği 'Iz Bırak' adlı şarkının klip yönetmenliğini Murat Joker yaptı.