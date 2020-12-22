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22.12.2020 - 11:03 |

Hakan Yufkacıgil ekrana dönüyor

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret” dizisine üç yeni isim dahil oldu.

Hakan Yufkacıgil ekrana dönüyor
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Yeni oyuncular Yusuf Atala, Ayşe Tunaboylu ve Hakan Yufkacıgil “Kefaret” dizisinin 6. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Sinan’ın ablası Münevver’in de ilgi duyduğu taksi şoförü “Kadir Kınar” rolünü Yusuf Atala üstlenirken, Sude’nin bebeklikten beri bakıcılığını yapmış ‘’Ayşe Çandır’’ karakterini Ayşe Tunaboylu canlandıracak. Sabri’nin mali müşaviri ve Zeynep’e yardım etmekte olan “Alp Hasanoğlu’’ karakterine ise Hakan Yufkacıgil hayat verecek.

Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor. Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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