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07.07.2020 - 07:00 |

Halasının kuzusu

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in bu aralar mutluluğuna diyecek yok.

Halasının kuzusu
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Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in bu aralar mutluluğuna diyecek yok. İki yıl önce Ece Vahapoğlu ile evlenen kardeşi Cihan Alpay’ın kısa bir süre önce dünyaya gelen Efe ismini verdikleri bebekleri, önceki gün hala Boyner’i ziyaret etti. Karantina süresince görmediği yeğeniyle buluşup hoşça vakit geçiren Ümit Hanım, sosyal medya hesabından fotoğrafları “Efe’m...” notuyla paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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